Alonso Martínez el mejor jugador de la semana en la MLS

El costarricense Alonso Martínez, del New York City FC, fue elegido este lunes el mejor jugador de la jornada 35 de la MLS.



El delantero sumó dos goles el pasado sábado en la aplastante victoria del New York City por 1-5 en el derbi neoyorquino frente a los New York Red Bulls.

Gracias a este enorme triunfo, el New York City se aseguró además un puesto en el 'playoff' de la MLS.



El costarricense acumula 14 tantos en la MLS esta temporada para un New York City que en estos momentos es quinto en la Conferencia Este.

El conjunto celeste de la Gran Manzana tendrá este miércoles otro importante reto con su duelo ante el Cincinnati, que es tercero del Este, que el año pasado fue el mejor equipo de la temporada regular de la MLS y que cuenta con el argentino Luciano Acosta (MVP de la liga en 2023).