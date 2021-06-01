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Ahora sí habrá partido de estrellas entre la MLS y la Liga MX

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Por Héctor Cantú

Se confirma el partido de estrellas entre ambas ligas


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Ahora sí habrá partido de estrellas entre la MLS y la Liga MX

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