Yoshinobu Yamamoto acarició la perfección ante los White Sox

Redacción FOX Deportes

Yoshinobu Yamamoto coqueteó de manera espectacular con la historia de las Grandes Ligas en Chicago. El abridor derecho de Los Angeles Dodgers dominó por completo a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.

El as de la rotación estuvo a un paso de sellar un histórico juego perfecto durante la tarde. Su control fue impecable y no otorgó bases por bolas en su dominante actuación.El sueño del juego perfecto se mantuvo intacto durante siete entradas completas.

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La perfección terminó en la octava entrada con dos outs por un error de Mookie Betts. El campocorto falló ante un rodado suave de Chase Meidroth, rompiendo la racha.

A pesar de perder la hazaña perfecta, el lanzador japonés mantuvo el No-Hitter vivo.La decepción máxima llegó en la novena entrada, justo al iniciar el último episodio. El bateador de los White Sox, Tristan Peters, se paró firme ante el montículo.

Take a bow, Yoshinobu. pic.twitter.com/VqbpBceXX7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 13, 2026

Al segundo pitcheo de Yamamoto, Peters conectó un sólido cuadrangular por todo el jardín derecho. La pelota viajó a las tribunas y destruyó el juego sin hits de forma dramática.

El japonés terminó su labor con una enorme ovación de pie de los aficionados. Su línea final quedó en 8.1 entradas lanzadas con un solo imparable permitido y siete ponches. Realizó un total de 109 lanzamientos para amarrar la victoria de su equipo 7-1. Aunque la joya histórica se le escapó, Yamamoto demostró su tremenda categoría en las Grandes Ligas.