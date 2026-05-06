Tyler Glasnow, el pitcher más rápido en obtener 1000 ponches

Hiram Marín

Los Angeles Dodgers encontraron en Tyler Glasnow a uno de los brazos más dominantes en la historia deciente de MLB.

El derecho californiano alcanzó esta semana los 1000 ponches en su carrera y lo hizo con un récord histórico, al convertirse en el pitcher abridor más rápido en lograrlo con apenas 793 entradas lanzadas. La marca llegó ante los Houston Astros, cuando ponchó a Yordan Álvarez en la primera.

Glasnow debutó en 2016 con los Pittsburgh Pirates, organización que lo seleccionó en la quinta ronda del Draft de 2011. Su enorme estatura, recta explosiva y curva devastadora llamaron la atención desde sus primeros años, aunque la consistencia llegó después de su cambio a los Tampa Bay Rays en 2018.

Tyler Glasnow becomes the fastest pitcher to 1K Strikeouts! #Dodgers pic.twitter.com/my2uobRW7d — SportsNet LA (@SportsNetLA) May 6, 2026

En Tampa se consolidó como uno de los pitchers con mayor capacidad para generar swings fallidos y ponches en todo el béisbol.

En 2024 llegó a los Dodgers mediante un cambio y de inmediato se convirtió en pieza importante de la rotación angelina.

El derecho firmó una extensión por cinco años y 136.5 millones de dólares, además de sumar su primera selección al Juego de Estrellas. Aunque las lesiones han limitado parte de su carrera, cuando está sano suele dominar con una combinación de velocidad y rompientes que pocos pitchers pueden igualar.

Here’s what we know about Tyler Glasnow’s latest back injury he suffered yesterday ⏬



- Dave Roberts doesn’t expect him to land on the IL

- Glasnow described it as a spasm & says his back gave out while warming for the 2nd inning

- He has a dealt with these back issues for years… pic.twitter.com/UdRSucihyy — Dodgers Nation (@DodgersNation) May 7, 2026

La proyección de Glasnow dentro del círculo de lanzadores de los Dodgers luce enorme. El equipo angelino cuenta con nombres de peso como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Shohei Ohtani, pero Glasnow se mantiene como uno de los brazos más intimidantes de la rotación gracias a su capacidad para ponchar bateadores en cualquier situación.