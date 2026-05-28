Teoscar Hernández de los Dodgers sufrió una inoportuna lesión

Redacción FOX Deportes

La gran racha de Teoscar Hernández se frenó de golpe y en el peor momento posible para los Dodgers. El jardinero dominicano salió lesionado durante el juego ante Colorado, después de correr hacia la inicial intentando vencer un rodado en la segunda entrada. De inmediato se tomó la parte posterior de la pierna izquierda y caminó con evidente molestia rumbo al dugout.

Las imágenes mostraron a Hernández golpeando su casco con frustración mientras recibía atención médica, reflejo de lo importante que se había vuelto en el lineup angelino. Dave Roberts confirmó que el pelotero sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierdo y adelantó que estará fuera “al menos algunas semanas”, mientras el equipo espera más resultados médicos.

Teoscar Hernández was very upset in the Dodgers dugout after appearing to injure his left leg in tonight’s game.



He slammed his helmet in frustration and Dave Roberts was shaking his head.



Teo was riding a 7-game hit streak & LA just lost Kiké to the IL.



Not good. pic.twitter.com/F8ro8ZZrU1 — Dodgers Nation (@DodgersNation) May 28, 2026

La baja llega justo cuando Teoscar atravesaba uno de sus mejores momentos ofensivos de la temporada. En días recientes había impulsado seis carreras contra Milwaukee y durante la gira más reciente conectó tres cuadrangulares con 13 producidas, consolidándose como una pieza clave detrás de Shohei Ohtani y Freddie Freeman. En 51 juegos del año acumulaba promedio de .276, siete jonrones y 31 impulsadas.

Ahora los Dodgers tendrán que improvisar para cubrir un hueco muy complicado en los jardines. El equipo planea llamar desde Triple-A a Ryan Ward y utilizar combinaciones con Alex Call y Hyeseong Kim en el jardín izquierdo mientras Hernández permanece en la lista de lesionados. La preocupación crece porque la organización ya venía golpeada por otras ausencias, incluida la de Kiké Hernández, lo que obliga a Roberts a mover constantemente su alineación.