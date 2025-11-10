Shohei Ohtani y Aaron Judge, otra vez los MVP de MLB

Redacción FOX Deportes

A menos que ocurriera un empate ultra-raro, un candidato realmente merecedor al Jugador Más Valioso en la Liga Americana iba a quedarse con las manos vacías la noche del jueves.

Esa era la realidad de un año en el que tanto el capitán de los Yankees, Aaron Judge, como el catcher de los Mariners, Cal Raleigh, tenían argumentos estadísticos y narrativos legítimos para ganar el MVP.

Y en los resultados revelados en MLB Network, el ganador de la Liga Americana fue Judge, uniéndose al evidente y esperado ganador de la Liga Nacional, Shohei Ohtani de los Dodgers, en la obtención de los premios individuales más prestigiosos del béisbol.

Aquí están los resultados de la votación del MVP.

El jugador de dos vías, Ohtani, fue ganador unánime por tercer año consecutivo (dos seguidos en la Liga Nacional) y cuarto en los últimos cinco años. Solo Barry Bonds (siete) tiene más premios MVP, y Bonds (2001-04) era hasta ahora el único jugador que había ganado tres seguidos. Ningún otro jugador en la historia había sido elegido MVP de manera unánime múltiples veces; Ohtani ha sido unánime en todas esas ocasiones.

“Lo más importante”, dijo Ohtani a través de un intérprete sobre este premio de 2025, “es obviamente haber podido ganar la Serie Mundial. Eso siempre está primero. Ganar un premio individual, ser nombrado MVP, es como la cereza del pastel, pero realmente aprecio el apoyo de todos mis compañeros, de toda la gente a mi alrededor y de mi equipo de trabajo”.

En la Liga Americana, la votación fue, como era de esperarse, mucho más cerrada.

Judge, un caso raro de campeón bateador con más de 50 home runs, recibió 17 votos al primer lugar, por 13 de Raleigh (355 contra 335 en el conteo total), para ganar su segundo MVP consecutivo en la Liga Americana y tercero en los últimos cuatro años.

“Siempre bromeaba con mis papás en el patio o cuando jugaba en ligas infantiles diciendo que algún día tendría la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas”, dijo Judge. “Nunca pensé que sería algo así. Es realmente increíble. Siempre persigan sus sueños”.