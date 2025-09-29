Shohei Ohtani sumará un nuevo récord en playoffs

Redacción FOX Deportes

Tras una Serie de Comodín de la Liga Nacional para el recuerdo, los Dodgers tienen un as bajo la manga.

Los Dodgers confirmaron que Shohei Ohtani abrirá el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en Philadelphia, este sábado, tras superar a los Reds 8-4 en el Dodger Stadium durante la ronda de comodines. Será un momento histórico para la franquicia angelina y para el béisbol en general.

En su octava campaña en las Grandes Ligas, y apenas en su segunda participación de postemporada, Ohtani hará su debut como lanzador en playoffs. El japonés se convertirá en el primer jugador en la historia de MLB en iniciar al menos un partido como pitcher y otro como bateador en una misma postemporada.

Después de más de un año rehabilitándose de su segunda cirugía en el codo derecho, Ohtani volvió a la loma en junio y tuvo 14 aperturas con efectividad de 2.87.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE NLDS BOUND. pic.twitter.com/4Z6PxUQTli — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 2, 2025

Acumuló 62 ponches y apenas nueve pasaportes, mostrando un control notable y dejando claro que podía ser un factor clave para octubre.

En septiembre aumentó su carga de trabajo: lanzó cinco entradas sin hit contra los Phillies el día 16 y seis innings completos en Arizona el 23. Aunque al inicio se pensaba limitarlo a cinco episodios, Ohtani pidió ir más lejos para ayudar al club, y ahora los Dodgers no contemplan restricciones en su rol de abridor.