Shohei Ohtani, una vez más el más votado rumbo al Juego de Estrellas

EFE

El japonés Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers y el cubano Yordan Álvarez, de los Houston Astros, encabezan las votaciones de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, según el primer boletín oficial del escrutinio de los aficionados para elegir a los titulares del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026.

Ambos bateadores designados son, hasta el momento, los únicos jugadores que han superado la barrera del millón de votos.

Shohei Ohtani leads ALL vote-getters with over 1.1M All-Star votes!



The top vote-getter in each league through June 25 earns an automatic All-Star bid. pic.twitter.com/l2z57KGyVY — MLB (@MLB) June 15, 2026

Ohtani, de 31 años, lidera la votación general de las Mayores con 1.165.133 voto, superando por más de 149.000 votos a Álvarez, quien acumula 1.015.768.

De mantenerse esta tendencia, Ohtani y Álvarez asegurarían automáticamente la titularidad en sus respectivas posiciones sin necesidad de avanzar a la segunda fase de votación, según el sistema establecido por las Grandes Ligas.

Más allá de la popularidad entre los aficionados, ambos peloteros respaldan su favoritismo con actuaciones sobresalientes en el terreno.

Ohtani batea para .302, con 14 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas y un OPS de .975. Además, como lanzador exhibe marca de 6-2 y una impresionante efectividad de 1.06.

Por su parte, Álvarez, de 28 años, se perfila como un serio aspirante a la Triple Corona ofensiva en la Liga Americana, al liderar el circuito en promedio de bateo (.326), jonrones (24) y carreras remolcadas (54). Su OPS es de 1.084.

The top two spots in the AL 1B vote:



Vladimir Guerrero Jr. - 603,014

Ben Rice - 509,830 pic.twitter.com/0DsKTIjHkD — MLB (@MLB) June 15, 2026

Los latinoamericanos

Entre los latinoamericanos que encabezan la votación por posición en la Liga Americana también destacan los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Azulejos de Toronto, con 603.014 votos, y Junior Caminero, tercera base de los Rays de Tampa Bay, quien suma 625.520 sufragios.

En la Liga Nacional sobresalen el cubano Andy Pages, jardinero de los Dodgers, con 800.496 votos, y el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, con 693.472. Ambos figuran entre los favoritos para ocupar plazas en los jardines. El grupo de líderes en los jardines lo completa Brandon Marsh, con 668.191 votos.