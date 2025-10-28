¡Se inclina la Serie Mundial! Los Blue Jays volvieron a pegar y cerrarán en Toronto

Redacción FOX Deportes

Con la doble victoria en el Dodger Stadium, los Blue Jays tendrán la oportunidad de liquidar la Serie Mundial en casa, donde se presentarán con la ventaja tras lo que fue el quinto juego del Clásico de Otoño.

El equipo de Toronto volvió a pegar múltiples carreras y venció 6-1 a los Dodgers, que ahora ya van perdiendo la Serie Mundial 2-3, luego de dos derrotas consecutivas en casa.

Con un bateo sólido que registró dos carreras en la primera entrada, otro par en la séptima y dos singulares en la cuarta y en la octava, Toronto liquidó el quinto duelo sin dejarle oportunidad al rival.

El novato Trey Yesavage dio una gran salida, en tanto que Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegaron dos home runs al comienzo del partido para que los 'Azulejos' vencieran nuevamente a los Dodgers, luego de lo que fue la derrota por 6-2 en la víspera.

De hecho, de acuerdo con la Agencie EFE, "Yesavage (1-0) estableció una marca para un novato al ponchar a 12 bateadores en un partido de Serie Mundial, mientras que Schneider y Guerrero Jr. se convirtieron en los primeros jugadores en disparar jonrones consecutivos iniciando un partido de Serie Mundial".

FINAL: Blue Jays 6, #Dodgers 1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 30, 2025

Los Dodgers se manifestaron en el marcador gracias a un home run solitario del puertorriqueño Kiké Hernández en la tercera entrada.

Los últimos juegos de la Serie Mundial se disputarán en territorio canadiense, por lo que los Blue Jays no solo tienen ventaja en la eliminatoria sino también de terreno. De hecho, el equipo está a un triunfo de proclamarse campeón de la MLB y esperarán liquidarlo el viernes 31 en el Rogers Centre.