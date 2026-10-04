Salvaje remontada de los Brewers, que ya lideran la NLDS

Hiram Marín

El abridor estelar Jacob Misiorowski cubrió cuatro entradas de dos carreras y seis ponches en la apertura del triunfo de Milwaukee Brewers 3-2 sobre San Diego Padres.

Por los Padres, Robbie Ray abandonó la loma tras tolerar dos carreras en dos entradas y dos tercios de labor. El relevo de Milwaukee lució impecable al permitir solo un hit en los últimos cinco episodios del cotejo.

San Diego atacó en el segundo episodio con sencillo remolcador de Luis Campusano y una jugada de selección de Jake Cronenworth para el 2-0. Sin embargo, el venezolano Jackson Chourio empató las acciones en la baja del tercer episodio con home run de dos carreras ante Ray.

El momento que definió el partido ocurrió en la baja del séptimo inning con dos outs en el contador de la pizarra. William Contreras prendió un lanzamiento del relevista zurdo Adrián Morejón para conectar un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. La estaca de Contreras quebró el empate y le dio a Milwaukee la ventaja definitiva de 3-2.

Trevor Megill saltó al montículo en la novena entrada para encargarse del cierre y amarrar la primera victoria de la serie. Megill lució dominador ponchando a dos bateadores y retirando el capítulo sin permitir daño a la ofensiva visitante. El derecho retiró el último out con rodado al cuadro para rubricar el salvamento ante la afición local.