Remontada y paliza despiadada de los Brewers a los Giants

Redacción FOX Deportes

Milwaukee dio una auténtica exhibición ofensiva este lunes 1 de junio y aplastó 16-2 a San Francisco en el primer juego de la serie disputada en American Family Field.

Los Brewers remontaron una desventaja temprana de dos carreras con un explosivo segundo inning de siete anotaciones y nunca volvieron a mirar atrás. El equipo terminó la noche con 18 imparables y 11 bases por bolas en una de sus actuaciones más completas de la temporada.

Los protagonistas fueron varios. Brice Turang rompió una mala racha de 21 turnos sin hit al conectar doble y triple productor, mientras que Christian Yelich y David Hamilton aportaron tres imparables y tres carreras anotadas cada uno.

Jackson Chourio también brilló al remolcar tres carreras, en una ofensiva donde cinco jugadores diferentes impulsaron dos anotaciones. Todos los titulares de Milwaukee se embasaron al menos una vez y ocho de ellos conectaron dos o más hits.

San Francisco había tomado ventaja con un cuadrangular de dos carreras de Matt Chapman en la segunda entrada, pero la respuesta local fue inmediata.

El abridor Landen Roupp sufrió la peor salida de su campaña al permitir ocho carreras en cuatro episodios, mientras el bullpen tampoco encontró respuestas.

Los Giants apenas conectaron cinco hits en toda la noche y terminaron utilizando al jugador de posición Buddy Kennedy como lanzador en las entradas finales para intentar detener la hemorragia.

La victoria fue para Chad Patrick en labor de relevo, después de que el zurdo Shane Drohan abriera el encuentro por Milwaukee.

Con el resultado, los Brewers sumaron su sexta victoria en los últimos siete juegos y reforzaron su posición como líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Los Giants, por su parte, cayeron por sexta ocasión en sus últimos siete compromisos y siguen hundidos en la parte baja del Oeste de la Nacional.