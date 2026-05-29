Remontada espectacular de los Rangers sobre los Royals

Redacción FOX Deportes

Los Texas Rangers vinieron de atrás en la novena entrada y derrotaron 7-6 a los Kansas City Royals este sábado en Globe Life Field, gracias a un sencillo productor de Ezequiel Durán que dejó tendidos a los visitantes. El dominicano conectó un batazo corto al jardín en el momento decisivo para remolcar desde tercera base a Brandon Nimmo y sellar la victoria.

La actuación de Durán tuvo un inicio complicado. En la segunda entrada fue retirado por la vía del ponche sin hacer swing en una aparición de cinco lanzamientos, incluso después de utilizar una revisión del sistema automatizado de bolas y strikes. Sin embargo, el infielder logró recomponerse y encontró la forma de embasarse en tres ocasiones más a lo largo de la tarde.

El héroe de la jornada recibió elogios de Brandon Nimmo, quien llegó a Texas durante los entrenamientos de primavera tras pasar toda su carrera previa con los New York Mets.

Nimmo aseguró que, tras observar su evolución durante los últimos meses, Durán ha demostrado que merece un puesto diario en la alineación. El jardinero destacó el crecimiento del dominicano y afirmó sentirse orgulloso de su desarrollo. Horas después de aquellas palabras, Durán respondió en el terreno con el primer imparable para dejar en el campo a un rival en toda su carrera en Grandes Ligas.