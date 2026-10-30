Red Sox y Diamondbacks dominaron en los premios Gold Glove

Redacción FOX Deportes

Las Grandes Ligas anunciaron a los galardonados del premio Gold Glove de la temporada 2026, con el reconocimiento a la élite defensiva de ambos circuitos.

Esta edición reunió la vigencia de veteranos consagrados con la consolidación de jóvenes talentos y varios debutantes con un impacto constante a lo largo del año. Organizaciones como Boston Red Sox y Arizona Diamondbacks encabezaron la lista con tres galardonados cada una.

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Entre los hechos más sobresalientes destaca la consagración de los inicialistas Christian Walker (Houston Astros) y Matt Olson (Atlanta Braves), quienes alcanzaron cuatro Guantes de Oro en sus carreras para afianzarse como los líderes activos de su posición. Asimismo, el venezolano Gabriel Moreno (Arizona Diamondbacks) hizo historia al convertirse en el segundo catcher en la historia de la MLB que gana un título de bateo y un Guante de Oro en la misma temporada, al igual que Joe Mauer.

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En el pitcheo, el novato Nolan McLean (New York Mets) hizo historia como el primer lanzador novato con este galardón. En los jardines, Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela (Boston Red Sox) aseguraron el premio por segunda temporada consecutiva en el jardín derecho y central respectivamente, lo que consolida a una de las duplas defensivas más dominantes del béisbol actual.

Por su parte, la versatilidad de los utilitys recibió reconocimiento con los triunfos de Ezequiel Durán (Texas Rangers) y Mauricio Dubón (Atlanta Braves), este último con el tercer premio de su carrera. En tanto, Cody Bellinger (New York Yankees) obtuvo su segundo Guante de Oro y el primero desde 2019, con lo que cerró una campaña sobresaliente en la pradera izquierda.