Redacción FOX Deportes

El jardinero mexicano Randy Arozarena conquistó el primer Bat de Plata (Silver Slugger) de su carrera en las Grandes Ligas al ser elegido entre los mejores bateadores de su posición en la Liga Americana durante la temporada 2026.

Luego de haber sido finalista en 2021, 2022 y 2023, el pelotero de los Seattle Mariners finalmente obtuvo la distinción tras firmar la campaña ofensiva más completa de su trayectoria en el circuito. Este reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, justo antes de incursionar por primera vez en el mercado de la agencia libre.

RAAAAANDY!



Randy Arozarena adds AL Silver Slugger Winner to his standout 2026 season.



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En 154 juegos disputados con Seattle en 2026, Arozarena registró marcas personales en temporada completa con promedio de bateo de .281, porcentaje de embasarse de .381, slugging de .484 y OPS de .865. Además, conectó 161 hits, incluidos 34 dobles, dos triples y 26 home runs, impulsó 79 carreras y lideró toda la Liga Americana con 113 anotadas.

Por si fuera poco, robó 26 bases para convertirse en apenas el quinto jugador en la historia de MLB con seis temporadas consecutivas de al menos 20 cuadrangulares y 20 robos.

Con este galardón, Arozarena se une a un selecto grupo de peloteros mexicanos que han ganado el Bat de Plata desde su creación en 1980. El máximo referente tricolor es Vinicio Castilla, quien lo obtuvo en tres ocasiones como tercera base de los Colorado Rockies (1995, 1997 y 1998).

También figuran el primera base Adrián González (2011 con Boston Red Sox y 2014 con Los Angeles Dodgers), así como los lanzadores Fernando Valenzuela (1981 y 1983) y Yovani Gallardo (2010) en la Liga Nacional.

La edición 2026 del premio dejó además un hecho histórico al incluir a dos novatos ganadores (Kevin McGonigle y Chase DeLauter) por apenas tercera ocasión en la historia, así como 13 peloteros galardonados por primera vez.