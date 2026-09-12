Rafael Devers no podrá romper récord de Barry Bonds por inoportuna lesión

EFE

El dominicano Rafael Devers fue colocado en la lista de lesionados de 60 días debido a una dolencia abdominal que arrastraba desde hace buena parte de la temporada y que pone fin de manera prematura a su intento de convertirse en el primer jugador de los San Francisco Giants con 40 home runs desde Barry Bonds.



Devers, de 29 años, viajó este lunes a Philadelphia para ser evaluado por el especialista William Meyers, el mismo médico que realizó el mes pasado la cirugía bilateral de los músculos centrales al tercera base Matt Chapman, cuya temporada terminó por esa lesión.

Giants place Rafael Devers on 60-day IL with a core muscle injury, ending his 2026 season. pic.twitter.com/KxD3iFyWVq — MLB (@MLB) September 13, 2026

El entrenador de los Giants, Tony Vitello, señaló que la expectativa es que el dominicano necesite una intervención quirúrgica para solucionar el problema.



"Creo que es algo que le ha estado molestando durante algunos años y que, de alguna manera, era un misterio para él", dijo Vitello.



El técnico destacó además el trabajo realizado por el personal médico del equipo para aliviar las molestias que sufría Devers y señaló que el diagnóstico permitió al jugador encontrar una explicación a un problema que venía padeciendo.

Rafael Devers hits his SEVENTH home run of September ? pic.twitter.com/jAsk6IXZTm — MLB (@MLB) September 12, 2026

Pese a la lesión, Devers, el jugador destacado en la Liga Nacional la pasada semana, consiguió mantener una notable producción ofensiva y deja su temporada con promedio de .258, un OPS de .865, 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas.



Sus 37 home runs son la mayor cantidad conseguida por un jugador de los Giants desde que Bonds conectó 45 en 2004 y lo habían colocado a las puertas de convertirse en el primero de la franquicia en alcanzar los 40 vuelacercas en una campaña desde aquella temporada.



Devers atravesaba además su mejor momento ofensivo. Había conectado 11 cuadrangulares, récord personal de 38, establecido en 2021 durante su etapa con los Boston Red Sox.