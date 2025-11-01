¿Quieres ser campeón de MLB?, ten a un Will Smith en tu equipo

Hiram Marín

En los últimos seis equipos que se coronan en la Serie Mundial (2020-2025) se ha repetido un curioso patrón: siempre ha habido un jugador llamado Will Smith en el equipo campeón.

El fenómeno comenzó con el catcher de los Dodgers en 2020 y continuó, sin interrupciones, hasta el más reciente título angelino en 2025.

En 2021, el nombre Will Smith volvió a aparecer, pero esta vez con un protagonista distinto: el pitcher zurdo de los Atlanta Braves. Ese mismo lanzador repitió la hazaña con los Astros en 2022 y los Rangers en 2023, acumulando tres anillos consecutivos con tres equipos diferentes.

El relevo lo tomó nuevamente el receptor Will Smith, quien formó parte de los Dodgers campeones tanto en 2020 como en 2024 y 2025.

Así, entre ambos jugadores, el nombre ha estado presente en cada Serie Mundial ganada durante seis años seguidos, un registro sin precedentes.

Aunque no siempre fueron figuras decisivas, la coincidencia ha captado la atención de fanáticos y analistas. Que dos atletas distintos, con el mismo nombre, hayan compartido seis coronas consecutivas en equipos diferentes, es una rareza que quedará como una de las anécdotas más curiosas en la historia reciente del béisbol.