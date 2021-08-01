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Quieren hacerlo tradición: en 2022 Reds y Cubs jugarán en el 'Campo de los Sueños'

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Por Hiram Marín

MLB regresará a Dyersville, Iowa, para jugar beisbol en su estado más puro


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