¿Qué esperar de las Series de Comodines de MLB?

Hiram Marín

Las Series de Comodines de MLB arrancan este martes 29 de septiembre en una fase al mejor de tres juegos, donde la presión cae directo sobre los contendientes, pues todos tienen la urgente necesidad de ganar, para poder obtener el último boleto a playoffs.

En la Liga Americana, la atención se la lleva el histórico choque entre Red Sox y Yankees, con Aaron Judge como referente neoyorquino y con grandes posibilidades de jugar tras la lesión; el vencedor de esta llave avanzará a las Series Divisionales para chocar contra Tampa Bay Rays.

Por el otro lado de la Americana, los White Sox visitan a los Astros, respaldados por la experiencia ofensiva de José Altuve y el poder de Yordan Álvarez. Quien resulte ganador en este enfrentamiento conseguirá su pase directo para medirse ante los Cleveland Guardianes, que aguardan cómodamente tras asegurar el descanso en la primera ronda.

En lo que refiere a la Liga Nacional, los sorprendentes Phillies se miden en una intensa rivalidad divisional ante los Atlanta Braves, apoyados por el poder de Ronald Acuña Jr y Matt Olson.

The Cubs and Padres will meet in the NL Wild Card Series for the second straight year! ?



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El equipo que salga victorioso de este duro cruce, literalmente será el “ganador de la rifa del tigre” y tendrá la compleja tarea de enfrentar en la siguiente fase a los vigentes bicampeones, Los Ángeles Dodgers.

Finalmente, los Chicago Cubs disputan su boleto ante los San Diego Padres, comandados en el cuadro por el dominicano Manny Machado. La escuadra que logre salir con vida de San Diego sellará su boleto para medirse en las Series Divisionales ante los Milwaukee Brewers, el mejor sembrado del viejo circuito.