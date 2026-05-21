Primera victoria en 13 años de los Astros en el campo de los Cubs

Redacción FOX Deportes

Spencer Arrighetti tuvo una tarde complicada sobre la lomita debido a las bajas temperaturas en Chicago, que le dificultaron sujetar la pelota con comodidad. Entre bases por bolas y pelotazos, permitió que los Cubs llenaran las almohadillas en dos ocasiones. Sin embargo, encontró la forma de salir de los problemas para encaminar la victoria de Houston 4-2 sobre los Cubs.

El derecho volvió a confirmar por qué ha sido una de las mejores historias para los Astros en el inicio de la temporada. Arrighetti completó cinco entradas sin admitir carrera, pese a trabajar constantemente bajo presión. Houston, además, consiguió su primer triunfo en Wrigley Field desde el 22 de junio de 2013 gracias a la labor de su abridor.

Brice with a pinch hit RBI! pic.twitter.com/MZPfgsVqUg — Houston Astros (@astros) May 22, 2026

Joe Espada elogió la capacidad de competencia de su lanzador, quien no contó con su mejor control durante la jornada. El manager reconoció que los envíos no tuvieron el movimiento habitual, pero destacó la manera en que Arrighetti ajustó sobre la marcha. Con la victoria, mejoró su récord a 6-1 y redujo su efectividad a un sobresaliente 1.32 en siete aperturas.

El propio Arrighetti admitió que fue una de las salidas en las que peor se sintió mecánicamente en todo el año. Aun así, realizó los ajustes necesarios para mantener a raya a la ofensiva de Chicago. Sus ponches sobre Ian Happ en momentos de máxima tensión resultaron determinantes para escapar de las amenazas y preservar el cero en la pizarra.