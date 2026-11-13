Primer 'bombazo' de la agencia libre en MLB: Jake Bauers a los Red Sox

Redacción FOX Deportes

Los Boston Red Sox oficializaron este viernes la contratación del primera base y jardinero Jake Bauers mediante un acuerdo por cuatro temporadas y 58 millones de dólares.

El pelotero de 31 años llega procedente de los vigentes campeones Milwaukee Brewers en la agencia libre, con lo que asegura el contrato más lucrativo de su trayectoria en las Grandes Ligas tras disputar el 2026 con un salario de 2.7 millones.

Para concretar su arribo a Fenway Park, Bauers declinó previamente la oferta calificada de un año y 23.15 millones de dólares que le extendió Milwaukee para la campaña 2027.

Red Sox, 1B Jake Bauers reportedly agree to 4-year deal, per multiple reports including MLB’s @Feinsand. pic.twitter.com/Hxs8ucfpQp — MLB (@MLB) November 13, 2026

Al rechazar dicha propuesta antes de firmar con Boston, los Brewers recibirán una selección compensatoria en el próximo Draft de la MLB, mientras que los Red Sox se queda con uno de los bates zurdos más cotizados del mercado invernal.

Bauers cierra su ciclo en Milwaukee como pieza clave en la conquista del primer título de Serie Mundial de la franquicia frente a Tampa Bay Rays, además de haber sido elegido MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Los Angeles Dodgers.

Durante la temporada regular de 2026 participó en 144 juegos, registrando una línea ofensiva de .266/.389/.484 con 26 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas y un OPS+ de 140.

Jake Bauers is heading to Boston, per multiple reports pic.twitter.com/zWNXweIthV — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 13, 2026

Con este movimiento, la gerencia de Boston suma poder a la parte media de su alineación y evaluará el rol defensivo de Bauers entre la inicial, los jardines o como bateador designado.

Debido a que el roster ya cuenta en esas posiciones con elementos como Willson Contreras, Triston Casas, Jarren Duran y Masataka Yoshida, la directiva contempla realizar ajustes adicionales durante el invierno.