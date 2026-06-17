Paliza histórica de los Phillies con gran actuación de Kyle Schwarber

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Phillies aplastaron 15-3 a los New York Mets en el Citizens Bank Park, una paliza categórica comandada por una exhibición destructiva de Kyle Schwarber.

El poderoso cañonero destrozó el pitcheo rival y grabó su nombre en los libros de historia con una demostración de fuerza desmedida que dejó sin respuestas a la novena neoyorquina.

La exhibición histórica de Schwarber inició en el tercer innings cuando conectó un monstruoso home run de 456 pies ante el abridor Freddy Peralta. Minutos después, en ese mismo capítulo, castigó al relevista Cionel Pérez con otro cuadrangular casi idéntico de 457 pies con dos hombres a bordo, sumando cuatro carreras impulsadas en un abrir y cerrar de ojos.

El concierto del 'patrullero' continuó en la séptima entrada al castigar a Tobias Myers con su tercer home run del encuentro, para llegar a 28 en la campaña. Con este impacto, registró el quinto juego de tres cuadrangulares en su trayectoria profesional y se convirtió en apenas el cuarto pelotero en la historia de la franquicia en batear dos 'bambinazos' en un mismo inning.

La velada mágica en Philadelphia se completó con otra hazaña colectiva, luego de que Bryce Harper consiguió el primer ciclo (sencillo, doble, triple y home run en un solo juego) de su carrera. Gracias a ambos baluartes, los Phillies se convirtieron en el segundo equipo en toda la historia de las Grandes Ligas en registrar un juego de tres home runs y un ciclo en la misma fecha, emulando a los Yankees de 1932.