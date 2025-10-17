No tan rápido Mariners... los Blue Jays forzaron el séptimo juego

Redacción FOX Deportes

Los Blue Jays insistieron en que estaban justo donde querían estar, y lo demostraron. El techo puede haber estado cerrado, pero su temporada sigue totalmente abierta.

Dentro de un Rogers Centre lleno y ensordecedor, Toronto evitó la eliminación con una victoria de 6-2 sobre los Marineros la noche del domingo, forzando un decisivo Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana la noche del lunes.

Trey Yesavage mantuvo una blanqueada hasta el sexto acto, Addison Barger y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectaron home runs, y los Jays —respaldados por el mejor récord como locales de la Liga Americana esta temporada— se negaron a dejar que sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial se desvanecieran.

Tal como predijo el mánager de Toronto John Schneider, su club no se doblegó después de su aplastante derrota en el Juego 5 en Seattle, que los puso al borde de la eliminación, dándole a Seattle la oportunidad de reclamar el banderín en suelo extranjero.

Ha sido una serie fantástica, marcada por actuaciones oportunas y con garra en ambos lados, y ahora todo se reducirá al Juego 7. Los Blue Jays no han llegado a una Serie Mundial desde 1993; los Marineros nunca lo han hecho. Uno se enfrentará a los Dodgers en el Clásico de Otoño, el otro se irá a casa con las manos vacías.

Fue una noche de novedades. Yesavage no había conseguido un rolling para doble play en las primeras 23.1 entradas de su carrera en las Grandes Ligas. El pitcher derecho novato debe haber estado guardando esa habilidad para cuando realmente la necesitaba, logrando tres dobles plays consecutivos para terminar innings en momentos cruciales.

Cal Raleigh bateó para una doble matanza con las bases llenas que terminó el tercer episodio, J.P. Crawford bateó otro rodado para doble play con las bases repletas en el cuarto, y el dominicano Julio Rodríguez conectó otro batazo por el suelo para la tercera doble matanza que permitió a Yesavage escapar el quinto acto sin recibir daño.

A lo largo de esta ALCS, los Blue Jays han exhibido una ofensiva de “todo o nada”; afortunadamente para el entusiasta público presente, fue más de lo primero el domingo.

Al enfrentarse a Logan Gilbert por segunda vez en esta serie, Toronto se aprovechó de una defensa inestable de Seattle en el segundo inning, cuando Daulton Varsho conectó un doble que rebotó en la pared del jardín izquierdo y el tercera base venezolano Eugenio Suárez pifió una rola de Ernie Clement.

Addison Barger e Isiah Kiner-Falefa produjeron carreras con sencillos; Guerrero conectó un rolling a 116 mph que parecía destinada a causar más daño, pero Suárez hizo una parada espectacular de clavado. Fue la pelota bateada con más fuerza en la ALCS hasta el momento.