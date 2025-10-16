Los Blue Jays volvieron a silenciar Seattle

Redacción FOX Deportes

Los Toronto Blue Jays derrotaron 8‑2 a los Seattle Mariners en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y empatwaron la serie 2‑2. El veterano Max Scherzer tuvo una salida sobresaliente de 5.2 entradas, permitiendo 3 hits, 2 carreras limpias, con 5 ponches y 4 bases por bola.

Andrés Giménez conectó un home run decisivo y fue pieza clave en la ofensiva de Toronto, mientras que Vladimir Guerrero Jr. también aportó poder al bate.

El partido arrancó con un cuadrangular solitario de Josh Naylor para Seattle en la segunda entrada, pero los Blue Jays respondieron rápidamente. En el tercer inning, Giménez conectó su cuadrangular para voltear la pizarra junto con otra carrera impulsada por Isiah Kiner‑Falefa.

Toronto continuó añadiendo carreras en las entradas posteriores, incluyendo home run de Guerrero Jr. en el séptimo inning que amplió la ventaja definitiva.

Con este resultado, la serie se empata 2‑2 y retorna a Toronto con todo por decidir. El triunfo representa un golpe de autoridad de los Blue Jays, quienes mostraron ofensiva explosiva y un pitcheo veterano que niveló la contienda cuando más lo necesitaban.

La combinación de poder al bate y salida efectiva del abridor permitió que Toronto se mantuviera siempre al frente en el marcador. Este resultado renueva la motivación de los Blue Jays y aumenta la presión sobre los Mariners de cara a los próximos juegos de la serie.