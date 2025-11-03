Nick Kurtz y Drake Baldwin, novatos el año en MLB

EFE

Nick Kurtz, de los Athletics, y Drake Baldwin, de los Atlanta Braves, fueron proclamados este lunes como los ganadores del premio Novato del Año en las ligas Americana y Nacional de las Grandes Ligas.

Kurtz fue consagrado como el mejor de la Liga Americana y Baldwin, de la Nacional.

Los galardones fueron definidos en una votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Kurtz, quien fue escogido de forma unánime, se impuso en la votación a Roman Anthony, de los Boston Red Sox, y a Jacob Wilson, su compañero en Athletics.

Drake Baldwin is your 2025 National League Jackie Robinson Rookie of the Year! pic.twitter.com/qojtcbSJYO — MLB (@MLB) November 11, 2025

Baldwin, quien fue marcado en 21 boletas, superó en la elección a Cade Horton, de los Chicago Cubs, y a Caleb Durbin, de los Cerveceros de Milwaukee.

En su primera experiencia en la MLB, Kurtz, de 22 años, lideró las mediciones de extrabases (64), home runs (36), carreras remolcadas (86), vueltas anotadas (90), 'slugging' (.619) y 'OPS' (1.002).

Kurtz es el noveno jugador de los Athletics que gana este premio y se une a los ya ilustres premiados Mark McGwire (1987) y el cubano José Canseco (1986).

Kurtz, quien bateó para promedio de .290 y fletó 26 dobles en 117 partidos, es una de las principales apuestas de los Atlhltetics para formar un grupo competitivo en su transición hacia Las Vegas, donde se espera jueguen como dueños de casa a partir de 2028.

Rookies with a 1.000+ OPS (min. 400 PA) since 1901:



Aaron Judge (2017), 1.049 OPS

Ted Williams (1939), 1.045 OPS

George Watkins (1930), 1.037 OPS

Rudy York (1937), 1.026 OPS

Albert Pujols (2001), 1.013 OPS

Bernie Carbo (1970), 1.004 OPS

Ryan Braun (2007), 1.004 OPS

Nick Kurtz… https://t.co/zEw0seJkl7 — MLB Stats (@MLBStats) November 11, 2025

Baldwin destacó en la plantilla de Braves en una temporada en la que tuvieron que lidiar con lesiones de figuras como el venezolano Ronald Acuña Jr., así como Chris Sale y Sean Murphy, a quien sustituyó.

El jugador de 24 años, quien vio acción en 124 encuentros, mandó 19 pelotas sobre la pared, con 18 dobles y tres triples. Empujó 80 carreras y pisó el plato en 56 ocasiones. Llegó a ser bateador designado.

Baldwin se ha convertido en el primer jugador de los Braves en conquistar el premio desde el venezolano Acuña Jr. en 2017