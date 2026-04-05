Mookie Betts irá 10 días a la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

El shortstop Mookie Betts fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo derecho. Los Dodgers llamaron de Triple-A Oklahoma City al infielder Hyeseong Kim para ocupar su lugar en el roster activo.

Betts fue reemplazado en el shortstop en la parte baja de la primera entrada durante la victoria de los Dodgers por 10-5 sobre los Nationals la tarde del sábado. Tras recibir una base por bolas en su única aparición al plato frente al derecho Jake Irvin, Betts anotó desde la inicial con un doble productor de dos carreras de Freddie Freeman y sintió molestias en la zona baja derecha de la espalda mientras corría las bases.

Dave Roberts gives an update on Mookie Betts' oblique injury, Hyeseong Kim being recalled, Roki Sasaki, and more ahead of today's series finale with the Nationals. #Dodgers pic.twitter.com/nBb9DQPrSQ — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 5, 2026

Más tarde esa misma noche, Betts se sometió a una resonancia magnética que reveló la distensión en el oblicuo, lesión que el club cree que ocurrió en un swing detenido. Incluso antes del estudio, el mánager Dave Roberts dijo que era poco probable que Betts jugara en los siguientes días, en parte por el césped artificial del Rogers Centre, próximo destino de los Dodgers.

Roberts describió inicialmente la lesión como “más moderada que significativa”, y mantuvo cierto optimismo tras conocer el diagnóstico. Las distensiones moderadas del oblicuo pueden tardar entre cuatro y seis semanas en sanar, aunque el manager confía en que Betts pueda volver antes de ese plazo.

“Yo apostaría a menos que eso”, dijo Roberts. “Pero en cuanto a poner un calendario, soy muy cauteloso ahora mismo, porque este tipo de lesiones son complicadas”.