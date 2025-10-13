EFE
MLB de luto: murió la leyenda Sandy Alomar Sr.
El legendario pelotero de Puerto Rico falleció en su tierra natal a los 81 años
El ex pelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas Santos 'Sandy' Alomar Conde, padre de Sandy Alomar Jr. y Roberto Alomar, falleció este lunes a los 81 años de edad, lo que deja de luto al béisbol de Puerto Rico.
Nacido el 19 de octubre de 1943 y conocido como Sandy Alomar Sr., fue un exsegunda base que jugó en las Grandes Ligas durante catorce temporadas.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar Conde, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar", expresó en redes sociales la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).
Sus hijos son el ex catcher de las Grandes Ligas y actual entrenador de los Cleveland Guardians, Sandy Alomar Jr., y del segunda base miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar.
"A nombre de nuestro presidente José Daniel Quiles y todos los componentes de la Federación, nos unimos al dolor de sus familiares, allegados y su amado pueblo de Salinas", indicó la FBPR.
Según la información preliminar, Alomar Conde se encontraba en un establecimiento en su pueblo de Salinas, en el sur de la isla, cuando se desplomó y falleció.
Alomar Conde debutó en las Grandes Ligas en 1964 y jugó para los Milwaukee Brewers, Atlanta Braves, New York Mets, Chicago White Sox, California Angels, New York Yankees y Texas Rangers.
Posteriormente, fue entrenador de los Chicago Cubs, Colorado Rockies y San Diego Padres.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT