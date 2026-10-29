Redacción FOX Deportes
Milwaukee prepara una gran fiesta para los campeones Brewers
Este viernes se celebrará un desfile en las calles de la capital mundial de la cerveza
Los Milwaukee Brewers anunciaron oficialmente la celebración de su histórico título de la Serie Mundial 2026 mediante el Desfile de Campeones, programado para llevarse a cabo este viernes 30 de octubre.
El recorrido iniciará puntualmente a las 10:00 a. m. hora del Centro (CDMX y CT), lo que corresponde a las 11:00 a. m. hora del Este (ET) y a las 8:00 a. m. hora del Pacífico (PT).
El trayecto del desfile dará comienzo en la intersección de North 4th Street y West Wisconsin Avenue, avanzando directamente por el centro de la ciudad de Milwaukee. La comitiva recorrerá calles emblemáticas de la zona Este como Jefferson Street, Mason Street, Jackson Street y Chicago Street. Finalmente, la procesión terminará su recorrido ingresando a las instalaciones de Henry Maier Festival Park.
La fiesta consistirá en un gran festival para fanáticos y una ceremonia principal de victoria en el Henry Maier Festival Park (Summerfest Grounds). El parque abrirá sus puertas desde las 8:00 a. m. con entrada gratuita general hasta completar el aforo total. Los asistentes disfrutarán de música en vivo, pantallas gigantes con la transmisión, venta de comida y apariciones de ex jugadores emblemáticos.
A partir de las 11:30 iniciará el rally principal de campeones con discursos de los jugadores y miembros del equipo directivo.
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