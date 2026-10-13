Milwaukee Brewers, a una victoria de barrer a Los Angeles Dodgers

Héctor Cantú

Los Milwaukee Brewers quedaron a una victoria de barrer a Los Angeles Dodgers luego de imponerse 6-2 en el tercer juego de la Serie de Campeonato.

El Dodger Stadium fue escenario de una nueva derrota del conjunto angelino, que quedó contra las cuerdas y a un partido de ser eliminado de la postemporada.

Los ‘Cerveceros’ tomaron la delantera desde la primera entrada, cuando Jackson Chourio conectó un imparable en el primer lanzamiento del encuentro.

Los Angeles Dodgers reaccionaron en el sexto episodio y le dieron la vuelta al marcador gracias a un doblete de Will Smith, que puso en ventaja al equipo local.

Sin embargo, la respuesta de Milwaukee fue inmediata. En la séptima entrada, Jake Bauers y Garrett Mitchell conectaron cuadrangulares para devolverle la ventaja a los visitantes.

Los Dodgers no volvieron a anotar, mientras que los ‘Cerveceros’ ampliaron la diferencia en la octava y novena entradas. Un lanzamiento descontrolado permitió una carrera en el octavo episodio y un sencillo de Joey Ortiz contribuyó a establecer el 6-2 definitivo.

Con este resultado, Los Angeles Dodgers quedaron a una derrota de ser eliminados por barrida en la Serie de Campeonato.