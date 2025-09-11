Milwauke Brewers, primer equipo que 'amarra' playoffs

Redacción FOX Deportes

Los Milwaukee Brewers se convirtieron en el primer equipo en asegurar su lugar en los playoffs de la presente temporada, confirmando su solidez como una de las organizaciones más consistentes de la Liga Nacional en la última década. Con la derrota de los New York Mets ante los Texas Rangers, la novena de Milwaukee firmó su séptima aparición en postemporada en los últimos ocho años.

El equipo dirigido por Pat Murphy ha sabido sobreponerse a un inicio complicado en marzo, cuando registraron marca de 0-4 y una racha de lesiones en su rotación abridora. Sin embargo, el plantel encontró respuestas en su pitcheo de relevo y en un bateo oportuno que los catapultó rápidamente a los primeros lugares del Centro de la Liga Nacional.

Con este pase asegurado, los Brewers tienen en la mira un objetivo aún mayor: conquistar por cuarta vez en cinco años la corona de la División Central. La combinación de experiencia y juventud en su roster los convierte en un rival incómodo y con aspiraciones serias de avanzar profundo en octubre.

Milwaukee, que ha hecho del American Family Field una fortaleza, buscará ahora cerrar fuerte la temporada regular y mantener la inercia positiva rumbo a la postemporada. Con el boleto ya en mano, la atención se centra en la salud de sus lanzadores y en afinar los detalles para competir por un campeonato que se les ha negado desde 1982.