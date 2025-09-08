Antony Rizzo se retira de MLB como Chicago Cub

Redacción FOX Deportes

Anthony Rizzo anunció oficialmente su retiro del beisbol profesional tras 14 temporadas en Grandes Ligas, cerrando una etapa marcada por su liderazgo y consistencia.

El primera base, de 36 años, decidió poner fin a su carrera como miembro de los Chicago Cubs, el equipo con el que se convirtió en ídolo y con el que conquistó la Serie Mundial de 2016, rompiendo la histórica sequía de 108 años sin campeonato para la franquicia.

Rizzo debutó en 2011 con los San Diego Padres, pero fue en Chicago donde alcanzó su máximo nivel. Con los Cubs jugó una década en la que acumuló tres selecciones al Juego de Estrellas, cuatro Guantes de Oro y un Bate de Plata. Además, fue pieza clave en aquella recordada Serie Mundial ante Cleveland, donde su bateo y presencia defensiva fueron determinantes para alcanzar la gloria.

Anthony Rizzo had himself a career! 👏 pic.twitter.com/5JTH5Y6WYb — MLB (@MLB) September 10, 2025

Tras su exitoso paso por Chicago, el pelotero continuó su carrera con los New York Yankees, donde también dejó huella con su poder y profesionalismo. Aunque en la recta final de su trayectoria las lesiones limitaron su rendimiento, Rizzo mantuvo siempre la reputación de ser un jugador confiable y un líder dentro del clubhouse, admirado tanto por sus compañeros como por la afición.

There will only ever be one Anthony Rizzo. pic.twitter.com/d3APSO3QWf — Chicago Cubs (@Cubs) September 10, 2025

Más allá de los números —más de 1,500 imparables, más de 300 home runs y casi 1,000 carreras impulsadas— Rizzo se destacó por su compromiso comunitario, especialmente en la lucha contra el cáncer infantil, causa que abrazó después de superar la enfermedad en su juventud. Ahora, el ex primera base seguirá ligado a los Cubs como embajador del equipo, asegurando que su legado dentro y fuera del diamante perdure por generaciones.