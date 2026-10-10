Mariano Rivera se solidarizó con sus paisanos por terremoto en Panamá

EFE

El ex lanzador panameño Mariano Rivera expresó este viernes su solidaridad con sus compatriotas tras el sismo que sacudió Panamá y aseguró que, desde Nueva York, permanece pendiente de la situación que atraviesa el país.

“Quiero dejarles saber que estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá, a todos aquellos que han perdido sus hogares o quizás seres queridos. Nos duele mucho y estamos con ustedes”, manifestó Rivera en un mensaje dirigido al pueblo panameño en su red social de Instagram.

El ex cerrador de los New York Yankees aseguró que "estamos orando y pidiéndole a Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante”.

Rivera también apeló a la solidaridad y a la unidad de los panameños ante la situación, al recordar la capacidad del país para superar las adversidades con el apoyo mutuo.

“Pueblo panameño nosotros salimos adelante y nos ayudamos el uno al otro”, afirmó el miembro del Salón de la Fama del béisbol de los Grandes Ligas y dueño del récord de salvamento con 652, quien reiteró que, aunque se encuentra en Nueva York, sigue atento a lo que ocurre en su tierra natal.

“Quiero que sepan que desde acá en Nueva York estamos pendientes de lo que está pasando y estaremos con ustedes porque no están solos”, añadió.

El ex pitcher cerró su mensaje con palabras de afecto y esperanza, e insistió en la importancia de permanecer unidos mientras el país afronta las consecuencias del sismo.

“Todos estamos unidos en esto, pues más que nunca unirnos significa Panamá. Así es que les amo mucho y estamos pendientes porque Dios nos dará la victoria en todo esto”, concluyó Rivera, quien pidió a sus compatriotas seguir adelante con fe y confianza.