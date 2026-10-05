Los White Sox están a un juego de avanzar a la Serie de Campeonato

Redacción FOX Deportes

En el segundo choque de la Serie Divisional de la Liga Americana, los Chicago White Sox superaron 4-3 a los Cleveland Guardians en un duelo lleno de tensión disputado en el Progressive Field.

Sean Burke cumplió sobre la loma por Chicago permitiendo solo una carrera limpia en 5.1 entradas trabajadas, mientras que Gavin Williams absorbió la ruta contraria recetando 11 ponches a pesar del daño recibido.

La ofensiva de los White Sox lució oportuna con Braden Montgomery al impulsar dos carreras cruciales, apoyado por remolcadas de Munetaka Murakami y Chase Meidroth para tomar la ventaja decisiva. Por los Guardians, Chase DeLauter destacó al batear de 4-2 con una anotada, mientras Jo Adell y Nathaniel Lowe empujaron rayitas para mantener a Cleveland cerca en el marcador.

The White Sox are bringing a 2-0 ALDS lead home to Chicago! pic.twitter.com/mEpXRHWFIa — MLB (@MLB) October 6, 2026

El relevo visitante contuvo los embates finales de los locales, donde Sean Newcomb y Grant Taylor apretaron el brazo en los episodios de cierre para preservar la pequeña diferencia de una carrera. Cleveland intentó reaccionar en el tramo final, pero la defensa de Chicago liquidó el noveno capítulo para sellar la apretada victoria en calidad de visitante.

Con este resultado de 4-3, los White Sox se colocan 2-0 arriba en la serie al mejor de cinco y se ponen a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato. La confrontación se traslada ahora al Guaranteed Rate Field de Chicago, donde disputarán el tercer encuentro este próximo miércoles 7 de octubre.