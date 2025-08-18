Los Red Sox silenciaron Yankee Stadium

Redacción FOX Deportes

Sus problemas con corredores en posición de anotar habían alcanzado niveles notorios por segundo juego consecutivo, pero los Red Sox consiguieron un hit decisivo de su jugador más joven cuando la ocasión lo ameritaba.

Roman Anthony sigue demostrando que su falta de experiencia no es un impedimento. El joven de 21 años conectó un imponente home run de dos carreras al jardín derecho en la alta de la novena entrada para darle a su equipo un respiro en la victoria por 6-3 en el primer partido de una serie de cuatro juegos de rivalidad el jueves por la noche en el Yankee Stadium.

Anthony conectó un sencillo productor que empató el juego 3-3 en la sexta entrada. En la séptima, Nathaniel Lowe, en su segunda apertura con los Red Sox, conectó un doblete productor entre el jardín derecho y el central para darle a su equipo la ventaja definitiva.

Eso fue dos entradas después de que Lowe empatara el juego 2-2 con un elevado de sacrificio al jardín central.

Antes del doblete de Lowe, el juego se complicó, ya que ninguno de los dos equipos lucía bien.

Mientras que los Red Sox se fueron de 19-3 con corredores en posición de anotar y dejando a 14 en base, los Yankees cometieron cuatro errores.