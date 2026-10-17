Los Rays ganaron a domicilio y están a un triunfo de la Serie Mundial

Hiram Marín

Los Tampa Bay Rays derrotaron 3-1 a los Cleveland Guardians en el Progressive Field en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con este importante triunfo como visitante, el conjunto de Florida tomó ventaja de 3-2 y puso a los locales contra la pared. El sólido pitcheo abridor y el oportuno bateo le permitieron a la visita retomar el control del compromiso.

El abridor Drew Rasmussen firmó una actuación dominante desde la serpentina al trabajar siete entradas completas en las que toleró únicamente cuatro imparables y una carrera.

El diestro recetó seis ponches y contuvo a la ofensiva rival para anotarse la victoria. Por su parte, el cuerpo de relevistas de Tampa Bay se encargó de colgar los ceros en el tramo final para amarrar el resultado.

A la ofensiva, el mexicano Jonathan Aranda destacó al impulsar una carrera vital con imparable oportuno. Liam Hicks y Jonny DeLuca también respondieron con el madero para producir las anotaciones que marcaron la diferencia. Por los Guardians, Chase DeLauter trajo la única carrera de la escuadra de casa, pero no fue suficiente para evitar el descalabro ante su público.

Jonathan Aranda extends the lead for the Rays! pic.twitter.com/EbC2L8gkcG — MLB (@MLB) October 18, 2026

Con la serie a su favor, los Tampa Bay Rays regresarán a casa este lunes en busca de sellar el boleto a la Serie Mundial en el Tropicana Field. Mientras tanto, Cleveland no tiene margen de error y llegará obligado a ganar dos partidos consecutivos en calidad de visitante si desea mantenerse con vida. El sexto capítulo del enfrentamiento promete máxima intensidad desde el primer lanzamiento.