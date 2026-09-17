Los Phillies solicitaron al pitcher mexicano José Urquidy

EFE

Los Philadelphia Phillies reclamaron de la lista de waivers al lanzador derecho mexicano José Urquidy,e procedente de los Chicago White Sox, con la intención de reforzar su cuerpo de lanzadores en el tramo decisivo de la temporada de las Grandes Ligas.



Para abrirle espacio a Urquidy en el roster de 40 jugadores, los Phillies trasladaron al derecho Caleb Kilian a la lista de lesionados de 60 días, informó el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski.

White Sox Designate José Urquidy For Assignment https://t.co/gznesTsV5r pic.twitter.com/Eh5X8EpYvz — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) September 15, 2026

Urquidy, de 31 años, llega a Philadelphia después de registrar una efectividad de 2.70 en sus tres últimas apariciones, todas en el papel de relevista, en las que permitió tres carreras limpias en 10 entradas.



El mexicano comenzó la temporada con los Pittsbugh Pirates y posteriormente pasó a los White Sox. En total, ha participado en 11 encuentros este año, uno de ellos como abridor, y en su última presentación, el 8 de septiembre ante los Pirates, permitió dos carreras en cuatro entradas.



Antes, el 30 de agosto frente a los Minnesota Twins, lanzó cinco episodios y permitió una carrera, mientras que el 3 de septiembre trabajó una entrada sin anotaciones ante los Houston Astros.



Urquidy, nacido en Mazatlán, cuenta con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas y también ha vestido los uniformes de los Astros y los Tigers. En su carrera acumula marca de 29-18 y una efectividad de 4.08 en 92 partidos, 71 de ellos como abridor, con 436,1 entradas lanzadas.



El derecho mexicano además guarda un antecedente especial con los Phillies, ya que en el tercer partido de la Serie Mundial de 2022, disputado en el Citizens Bank Park, lanzó tres entradas sin permitir carreras para los Astros, aunque Houston cayó por 7-0.