Los Phillies resurgieron y vencieron a los Mets

Redacción FOX Deportes

Cuando el abridor peruano-venezolano de los Phillies, Jesús Luzardo, pasa por un gran momento, se nota. Y cuando no lo está, también se nota.

Fue esta última versión de Luzardo que se apareció en la primera entrada del encuentro del jueves contra los Mets. Afortunadamente para la escuadra de Philadelphia, posiblemente la mejor versión de Luzardo que se ha visto todo el año tomó el mando desde ahí.

El zurdo dio un giro tras un primer capítulo de cuatro carreras hacia retirar los últimos 22 bateadores que enfrentó para fijar la mesa de la remontada que resultó en la victoria de los Phillies por 6-4 en el Citizens Bank Park.

La victoria completó una barrida de cuatro juegos de Philadelphia (87-60), que aumentó su ventaja a 11 juegos sobre los Mets (76-71) en la cima de la División Este de la Liga Nacional con 15 compromisos restando en la campaña.

A comienzos, parecía que Luzardo pasaría por una dolorosa jornada. Concedió hits contra cinco de los primeros seis bateadores que enfrentó, dejando a los Phillies en un abismo de 4-0 antes de que batearan.

En vez de dejar que todo se derrumbara, Luzardo se enchufó. No dejó que más bateadores se embasaran rumbo a una presentación de ocho innings. Ponchó a nueve de esos últimos 22 para registrar su sexta salida de al menos 10 ponches este año -- compartiendo la mayor cantidad en la Liga Nacional con su compañero Zack Wheeler y Logan Webb de los Giants.

La dominante presentación de Luzardo le dio a los Phillies bastante tiempo de atacar poco a poco -- y efectivamente eso fue lo que hicieron. Otto Kemp dio un home run de dos carreras en el cuarto capítulo y Bryce Harper los acercó a una carrera con un doblete productor en el quinto inning.

Philadelphia luego tomó el control con un ataque de tres vueltas en el sexto episodio que incluyó un doble remolcador de Kemp para empatar el partido, un sencillo de la ventaja de Harrison Bader y otro sencillo productor de Harper.