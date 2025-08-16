Los Phillies, muy preocupados por Zack Wheeler

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Phillies colocaron al as Zack Wheeler en la lista de lesionados de 15 días el sábado por un coágulo de sangre en el brazo derecho.

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, declaró tras la derrota por 2-0 ante Washington que a Wheeler se le había diagnosticado un "coágulo de sangre en la extremidad superior derecha".

Zack Wheeler has been placed on the 15-day injured list with a Right Upper Extremity Blood Clot. pic.twitter.com/FtGFkfrFvT — MLB (@MLB) August 16, 2025

"No hay mucho que podamos decir al respecto en este momento", declaró Dombrowski, quien elogió a los médicos por encontrar el coágulo. "Podría haber sido una situación mucho más difícil de lo que es".

El entrenador atlético principal de los Phillies, Paul Buchheit, indicó que Wheeler se sentía mejor después de una leve molestia en el hombro derecho, pero eso cambió el viernes.

"Sentía un poco de pesadez", dijo Buchheit. "Así que los médicos aquí fueron excelentes al ayudar a diagnosticar y agilizar el diagnóstico esta mañana".

The Phillies are placing pitcher Zack Wheeler on the 15-day injured list due to a blood clot near his right shoulder, per multiple reports. pic.twitter.com/XqecmzADi6 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 16, 2025

Buchheit dijo que no creía que la condición actual de Wheeler tuviera nada que ver con su rigidez previa. Comentó que existe una amplia variedad de tratamientos disponibles, pero se negó a dar más detalles.

Wheeler lanzó el viernes contra Washington y se limitó a cinco entradas por segunda apertura consecutiva. El lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits.

Wheeler, de 35 años, tiene un récord de 10-5 esta temporada con una efectividad de 2.71. Tiene 195 ponches en 149 2/3 entradas.