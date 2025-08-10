Los Diamondbacks ganaron otra vez y van rumbo a playoffs

Redacción FOX Deportes

Hace exactamente dos años, los D-backs se encontraban fuera de la postemporada, con la mirada puesta en el futuro, y en una mala racha tras perder su primer juego de la serie contra los Rockies en el Coors Field. Fue su vigésimo sexta derrota en sus últimos 35 juegos, y estaban a 3.5 juegos del comodín de la Liga Nacional.

Todos sabemos cómo terminó esa temporada: Arizona tuvo una trayectoria impresionante hasta la Serie Mundial.

Los D-backs se encontraron en una situación muy similar el jueves, a 5.5 juegos del último comodín de la Liga Nacional, mientras se preparaban para abrir otra serie en Colorado. Pero la diferencia esta vez fue que estaban en racha, ganando ocho de 12 juegos desde la fecha límite de cambios, cuando canjearon a los toleteros Eugenio Suárez y Josh Naylor, así como al abridor Merrill Kelly.

La racha de Arizona continuó con una victoria de 8-2 sobre los Rockies, lo que plantea la pregunta: ¿Podrían los D-backs estar en medio de otra improbable racha positiva que los catapulte de nuevo a la contienda?

The @Dbacks pick up their 9th win over the last 12 games 😳 pic.twitter.com/fjIVbGvXr6 — MLB (@MLB) August 15, 2025

Sí, la victoria del jueves fue contra un equipo que amenaza el récord de 121 derrotas de los White Sox del año pasado, pero fue una victoria al fin y al cabo. Y acercó a los D-backs un juego más a los Mets en la clasificación de Comodines después de que Nueva York perdiera ante Atlanta más temprano esa noche.

La alineación de Arizona continuó con su prolífica producción al comienzo de los partidos, anotando tres veces en la primera entrada con un jonrón de tres carreras de Lourdes Gurriel Jr. al bullpen de Colorado en el jardín derecho. Los D-backs han anotado 15 carreras en la primera entrada este mes, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.