Los Philadelphia Phillies cortaron a Nick Castellanos

Redacción FOX Deportes

La organización de los Philadelphia Phillies anunció el corte de Nick Castellanos, lo que oficializó su salida y lo convirtió en agente libre.

La decisión llegó antes del arranque formal del entrenamiento de primavera. El jardinero aún tenía un año y 20 millones de dólares pendientes en su contrato. El equipo asumirá el monto restante tras no concretar un traspaso.

Castellanos, de 33 años, cierra así una etapa de cuatro campañas con la franquicia. En la temporada 2025 registró promedio de bateo de .250, 17 home runs y 72 carreras producidas en 147 juegos.

Nick Castellanos’ most memorable Phillies moments, from coincidental home runs to the ‘Miami Incident’ https://t.co/DOdcRPA6F1 — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) February 12, 2026

Su participación como titular disminuyó en la segunda mitad del calendario. La directiva evaluó alternativas en los jardines rumbo a la nueva campaña.

Durante el último año también enfrentó momentos de tensión con el cuerpo técnico. En Miami fue suspendido tras un comentario considerado inapropiado luego de una sustitución defensiva.

Posteriormente reconoció haber violado reglas internas del equipo dentro del dugout. Ese episodio incrementó la percepción de fricción entre el jugador y la organización.

The Phillies have released OF Nick Castellanos. — Philadelphia Phillies (@Phillies) February 12, 2026

Tras confirmarse su salida, Castellanos se despidió de la afición con mensajes públicos de agradecimiento. Su trayectoria en MLB le abre ahora el mercado como agente libre.

La franquicia, por su parte, reorganizará a su plantel de cara a 2026. El movimiento marca el cierre de un ciclo que comenzó con altas expectativas ofensivas.