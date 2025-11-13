Los Mariners retirarán el número de Randy Johnson

Redacción FOX Deportes

Los Seattle Mariners anunciaron que retirarán el número 51 de Randy Johnson el 2 de mayo de 2026 en el T-Mobile Park. Será el quinto número retirado por la franquicia y un reconocimiento a su impacto en los años noventa. Johnson fue pieza clave en la consolidación del equipo en Seattle. Además, habrá una noche temática con camisetas retro para los aficionados.

En diez temporadas con los Mariners, Johnson registró 130-74, efectividad de 3.42, 274 apariciones y 51 juegos completos. Su año más sobresaliente fue 1995, cuando ganó su primer Cy Young Award. Ese desempeño impulsó a Seattle hacia su primer playoff en la historia. También fortaleció el respaldo público al proyecto del nuevo estadio.

Aunque brilló en otros clubes, Johnson ha destacado repetidamente lo que significó Seattle para su carrera. Con los Diamondbacks ganó cuatro Cy Young consecutivos y fue figura de su título de Serie Mundial en 2001. Su número 51 ya había sido retirado por Arizona en 2015. Es uno de los pocos peloteros con el mismo dorsal retirado por más de un equipo.

En su trayectoria también jugó con Expos, Astros, Yankees y Giants. Y permanece como un episodio peculiar el ocurrido en un juego de primavera de 2001. Una recta suya impactó accidentalmente a una paloma que cruzó el trayecto hacia el plato. El momento se volvió viral y quedó como una anécdota icónica de su carrera.