Los Houston Astros no estarán en playoffs

Redacción FOX Deportes

Los Houston Astros cerraron la temporada 2025 en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Americana con marca de 86-75 y quedaron oficialmente fuera de los playoffs por primera vez desde 2016.

Esta salida abrupta cortó su racha de ocho temporadas consecutivas clasificando a la postemporada.

The Houston Astros have been eliminated from postseason contention. pic.twitter.com/rxriUvTf1q — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 28, 2025

Una de las causas más claras fue la ola de lesiones que afectó a figuras como Yordan Álvarez, Isaac Paredes y Jeremy Peña, sumado al bajo rendimiento colectivo en tramos decisivos del calendario. También se señaló la insuficiente profundidad del roster y que algunas adquisiciones no rindieron como se esperaba.

Comparando con otras campañas malas históricas del equipo, los Astros habían sufrido temporadas mucho peores en la década de 2010 como el 2013 (51-111) o 2014 (70-92). Pero en esas temporadas, el club estaba en plena reconstrucción: en contraste, esta ausencia de playoffs llega tras años de éxito sostenido y altas expectativas.

For the first time since 2016, the Astros will miss the MLB Postseason. pic.twitter.com/tjut5zxIkC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 28, 2025

Este momento implica una inevitable fase de introspección: ajustes en roster, evaluación médica, desarrollo de talento joven y reconfiguración del proyecto competitivo para regresar con fuerza en 2026.

Los Astros habían jugado siete ocasiones en fila en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, de 2017 a 2023 y se coronaron en las Series Mundiales de 2017 y 2022.