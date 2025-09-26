Los Guardians rompieron el empate y ya están en playoffs

Redacción FOX Deportes

Los Cleveland Guardians vencieron a los Rangers 3‑2 en Progressive Field gracias a una carrera decisiva en la novena entrada.

Con bases llenas, un pelotazo permitió que el corredor de tercera anotara la carrera de la victoria, cerrando un juego muy parejo hasta el final.

El partido comenzó con ventaja para Cleveland, que anotó dos carreras en la primera entrada con un cuadrangular de dos carreras de Johnathan Rodríguez. Los Rangers empataron en la cuarta entrada con un jonrón solitario de Adolis García, manteniendo la tensión hasta la última entrada.

El abridor de los Guardians, Joey Cantillo, lanzó 5.2 entradas, permitiendo dos carreras y ponchando a ocho bateadores. El relevista Cade Smith se llevó la victoria al lanzar 1.2 entradas sin permitir hits ni carreras, asegurando el triunfo para su equipo.

Con esta victoria, los Guardians mejoraron su récord a 87‑74 y aseguraron su avance a la postemporada, mientras que los Rangers cerraron su participación con el marcador ajustado y sin poder remontar.