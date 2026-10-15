Los Guardians recuperan la ventaja y la Serie Mundial se acerca

Hiram Marín

En el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Cleveland Guardians vencieron 3-2 a los Tampa Bay Rays en el Progressive Field y tomaron ventaja de 2-1.

La ofensiva local tomó la delantera temprana en la baja del segundo episodio gracias a un doblete remolcador de Nathaniel Lowe ante los envíos de Griffin Jax.

Los visitantes respondieron en la cuarta alta cuando Chandler Simpson pegó un triple productor de dos carreras frente a Gavin Williams para darle la vuelta a la pizarra.

El batazo definitivo llegó en el quinto capítulo con un cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin sobre Jax, devolviéndole la ventaja a Cleveland. A partir de ahí, el bullpen de los Guardians, integrado por Daniel Espino, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith, contuvo a Tampa Bay sin permitir libertades. Gavin Williams terminó adjudicándose la victoria tras ponchar a nueve bateadores en cinco entradas de labor.

Entre las figuras del encuentro destacaron Petey Halpin con su home ron decisivo de dos impulsadas y Nathaniel Lowe con una remolcada por los locales. Por Tampa Bay resaltó Chandler Simpson, responsable de producir las dos únicas anotaciones de su equipo.