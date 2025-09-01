Los Dodgers y Yoshinobu Yamamoto perdieron todo este sábado

Redacción FOX Deportes

Los Orioles sorprendieron a los Dodgers y se llevaron la victoria 4-3 en un juego cargado de emociones, donde Yoshinobu Yamamoto fue el gran protagonista pese a la derrota.

El japonés mantuvo el no hitter vivo hasta el octavo inning, cuando un sencillo acabó con la ilusión de una noche histórica. Los angelinos habían tomado ventaja temprano, pero el rumbo cambió en la parte final. Con el marcador igualado, Baltimore logró darle la vuelta y encender a su gente

A pesar del golpe anímico por perder la joya de pitcheo, Yamamoto se mantuvo firme en la loma y entregó una salida dominante. Mookie Betts abrió la pizarra con un doble productor en la tercera entrada y Freddie Freeman amplió la ventaja con un sencillo al jardín derecho. Los locales parecían encaminarse al triunfo con un sólido 3-0, pero dejaron escapar oportunidades clave con corredores en base. Ese desperdicio terminaría costando caro.

Los Orioles aprovecharon la séptima entrada para iniciar su remontada con un cuadrangular solitario que los metió de lleno al encuentro. Poco después, un error defensivo de los Dodgers abrió la puerta para que Baltimore pusiera hombres en posición de anotar. Con un batazo al central, empataron el juego y encendieron las alarmas en el dugout de Dave Roberts. El relevo angelino no pudo frenar la embestida.

En la novena, los Orioles concretaron la voltereta con un imparable productor que puso el 4-3 definitivo. Los Dodgers intentaron reaccionar en su último turno, pero la ofensiva no encontró respuesta. Yamamoto se marchó ovacionado, consciente de que su actuación rozó la perfección, aunque no bastó para asegurar el triunfo. Baltimore celebró con entusiasmo un resultado que reafirma su carácter competitivo, mientras Los Ángeles lamentó haber dejado escapar una noche que pudo ser histórica.