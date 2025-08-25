Paliza sin piedad de los Orioles a los Giants

Redacción FOX Deportes

Los Baltimore Orioles se impusieron con contundencia sobre los San Francisco Giants por 11–1 en un encuentro disputado en el Oracle Park.

La ofensiva de los Orioles estuvo encendida desde el primer inning, con Ryan Mountcastle destacando al conectar un doble productor que abrió el marcador. Emmanuel Rivera y Coby Mayo también contribuyeron con imparables clave, ampliando la ventaja para Baltimore.

El pitcheo de los Orioles, liderado por Dean Kremer, estuvo sólido, limitando a los Giants a una sola carrera. Kremer mostró control y efectividad, respaldado por una defensa que no cometió errores, lo que permitió que el equipo se mantuviera en control durante todo el juego.

Por su parte, los Giants no lograron generar ofensiva significativa. A pesar de algunos intentos aislados, como un sencillo de Rafael Devers, el equipo no pudo descifrar el pitcheo de los Orioles, quedando en silencio durante la mayor parte del encuentro.

Con esta victoria, los Orioles mejoraron su marca a 61–75, mientras que los Giants cayeron a 67–69. Baltimore buscará continuar con su racha positiva en el próximo juego de la serie.