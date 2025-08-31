Los Dodgers se levantaron y dejaron 'tendidos' a los Diamonbacks

Redacción FOX Deportes

Después de que los Dodgers perdieran sus dos primeros juegos contra los D-backs de manera claramente discreta, el manager Dave Roberts dijo que su equipo había lucido "irreconocible" por momentos durante el fin de semana.

Los pitchers abridores hicieron su trabajo, pero tuvieron poco respaldo ofensivo. Hubo errores en las bases y en el campo. Como lo resumió Roberts, su equipo no estaba jugando con mucha urgencia, incluso con los Padres demasiado cerca para estar cómodos en la NL West.

PINCH-HIT WALK-OFF HOMER? YES HE WILL. pic.twitter.com/Oo0Uz2kss3 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 31, 2025

La pelea que Roberts quería ver en los tramos finales apareció la tarde del domingo. Will Smith salió desde la banca y conectó un cuadrangular para dejar tendidos a los D-backs, 5-4, rescatando el juego decisivo de la serie.

Los cuatro cuadrangulares de Smith como emergente para dejar en el terreno son la segunda mayor cifra en la historia de las Grandes Ligas, solo detrás de los seis de Jason Giambi.

Hasta que Tanner Scott permitió un cuadrangular de tres carreras que empató el juego a Corbin Carroll en la octava entrada, los Dodgers habían seguido su fórmula conocida para el éxito: Yoshinobu Yamamoto en la lomita y un beisbol más limpio del que habían mostrado en todo el fin de semana.

Yamamoto ponchó a 10, igualando su mejor marca en las Mayores, alcanzada en tres ocasiones esta temporada, sin regalar bases por bolas en siete entradas de una sola carrera. Los Dodgers lo respaldaron temprano con dos carreras en la primera entrada gracias a un doble productor de Freddie Freeman y un rodado impulsor de Andy Pages, y más tarde sumaron al ir construyendo entradas en la cuarta y quinta.