Los Padres tomaron revancha y apalearon a los Dodgers

Los San Diego Padres vencieron 5-1 a Los Angeles Dodgers en Petco Park, en un duelo donde el pitcheo y la ofensiva local marcaron la diferencia.

El zurdo Néstor Cortes brilló con una salida magistral, llevando un juego perfecto hasta la sexta entrada y permitiendo apenas un imparable en seis capítulos, con tres ponches y cero bases por bola, lo que le dio su primera victoria con la franela de los Padres.

En contraste, el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, tuvo problemas con el control desde el montículo y solo cubrió cuatro entradas, concediendo tres carreras y cuatro bases por bolas.

El ataque de San Diego explotó con un rally clave en el cuarto inning: Ramon Laureano conectó un sencillo que limpió la casa con dos carreras tras bases llenas; luego Xander Bogaerts aportó una más con un elevado de sacrificio, sentenciando temprano el rumbo del encuentro. Los Padres aprovecharon cada oportunidad con corredores en posición de anotar, mientras la ofensiva de Los Ángeles se mantenía silenciada.

Aunque los Dodgers intentaron reaccionar en el octavo inning gracias a un home run solitario de Alex Freeland, los Padres respondieron de inmediato. Otra vez Bogaerts apareció en escena, esta vez con un doble productor de dos carreras que amplió la ventaja a 5-1. El bullpen de San Diego se mostró sólido, con Adrián Morejón retirando los últimos cuatro outs sin permitir daño y apuntándose el salvamento.

Con este resultado, los Padres se colocan en solitario en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional, un juego por delante de los Dodgers, que caen al segundo lugar. La combinación de pitcheo dominante, bateo oportuno y bullpen efectivo convirtió la noche en una fiesta para la afición en Petco Park y dejó la serie lista para un desenlace emocionante.