Los Dodgers fueron dominantes en su regreso a Toronto

Redacción FOX Deportes

Los Dodgers armaron una auténtica exhibición ofensiva en Toronto y aplastaron 14-2 a los Blue Jays en el arranque de la serie. Desde la primera entrada marcaron el tono, con cuadrangular de dos carreras de Teoscar Hernández ante Max Scherzer.

El ataque angelino no tardó en castigar al abridor rival, que salió temprano del juego, y comenzó a desfondar el pitcheo local. Para cuando el juego avanzó a la mitad, la ventaja ya era cómoda y el control total pertenecía a la visita. El Rogers Centre fue testigo de una paliza sin respuesta.

¡CONTUNDENTES! 😲🔥 Tremenda victoria de los Los Angeles Dodgers, que repiten una actuación dominante como en la Serie Mundial 2025. Los Ángeles se imponen con autoridad ante los Blue Jays en Toronto. #MLBenFOX pic.twitter.com/o49oPtnqsX — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 7, 2026

La ofensiva de Los Angeles fue constante y demoledora, anotando en prácticamente todos los episodios intermedios. Freddie Freeman también se hizo presente con home run de dos carreras y posteriormente produjo con doblete.

Shohei Ohtani se sumó a la fiesta con cuadrangular solitario en la sexta entrada.Andy Pages aportó un doble productor que amplió aún más la diferencia en el marcador. El lineup completo respondió con contundencia.

El golpe definitivo llegó entre la sexta y séptima entradas, cuando los Dodgers armaron rallies que sepultaron cualquier intento de reacción. Dalton Rushing brilló con un juego espectacular de cuatro hits y dos home runs.

Teoscar Hernández coronó su noche con cuatro carreras impulsadas ante su exequipo. La ofensiva acumuló 17 imparables y no cometió errores.

Fue una demostración total de poder.

En la lomita, el novato Justin Wrobleski cumplió con solidez al llevarse la victoria tras cinco entradas de una carrera. Toronto apenas pudo responder con cinco hits en toda la noche y quedó completamente rebasado.