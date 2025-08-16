Los Cubs reaccionaron y hundieron a los Pirates

Redacción FOX Deportes

Seiya Suzuki conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada, y los Chicago Cubs vencieron 3-1 a los Pittsburgh Pirates el sábado en una victoria muy necesitada.

Kyle Tucker abrió con sencillo ante Evan Sisk (0-1) y se robó la segunda base antes de anotar con un roletazo de Suzuki al jardín central. Nico Hoerner añadió un doble productor con dos outs después de una base por bolas intencional a Ian Happ.

Chicago (69-53) había perdido cuatro de sus últimos cinco juegos, incluyendo una derrota 3-2 en el primero de la serie el viernes.

El zurdo Shota Imanaga lanzó siete innings de tres hits. Andrew Kittredge (3-3) sacó tres outs antes de que Brad Keller se encargara del noveno capítulo para apuntarse su primer salvamento.

Tommy Pham conectó un home run por Pittsburgh (52-72), que sufrió su sexta derrota en sus últimos siete encuentros.