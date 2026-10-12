Los Brewers tienen contra la pared a los bicampeones Dodgers

Hiram Marín

Tener a figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, no garantiza el avance a la Serie Mundial y los Milwaukee Brewers se lo han dejado claro a Los Ángeles Dodgers al ponerse 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, luego de ganar 7-4.

Ganar los dos primeros en casa era clave para el equipo cervecero, pues aunque ahora mismo el arsenal de bateo de los angelinos no respondió, en playoffs y en California las cosas siempre son muy distintas.

Los maderos de los locales se crecieron al castigo, ante unos Dodgers que comenzaron ganando y que parecía ya se habían deshecho de los fantasmas que los agobiaron en el juego 1, pero fue todo lo contrario, pues volvieron a caer en el abismo.

Milwaukee mostró músculo tanto en el pitcheo como al bat, pero los Dodgers demostraron que en estos momentos las carreras les llegan solo gracias a los errores del rival y eso tendría que preocupar sobremanera a Dave Roberts.

THE BREWERS GO UP 2-0 IN THE NLCS pic.twitter.com/nHqBxRB0ys — MLB (@MLB) October 13, 2026

El equipo angelino necesita cerrar filas para levantarse en casa y si bien no será sencillo, con voltear al dogout puede verse que se trata de un equipo fuerte, que ya logró un bicampeonato y que si se conecta puede dar la vuelta a la serie.

Claro, si los Brewers no tienen otra opinión.